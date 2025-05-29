Valute / KOSS
KOSS: Koss Corporation
5.67 USD 0.06 (1.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KOSS ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.60 e ad un massimo di 5.76.
Segui le dinamiche di Koss Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.60 5.76
Intervallo Annuale
4.00 8.59
- Chiusura Precedente
- 5.73
- Apertura
- 5.72
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Minimo
- 5.60
- Massimo
- 5.76
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- -7.05%
- Variazione Semestrale
- 18.62%
- Variazione Annuale
- -22.86%
21 settembre, domenica