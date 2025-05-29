QuotazioniSezioni
KOSS: Koss Corporation

5.67 USD 0.06 (1.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KOSS ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.60 e ad un massimo di 5.76.

Segui le dinamiche di Koss Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.60 5.76
Intervallo Annuale
4.00 8.59
Chiusura Precedente
5.73
Apertura
5.72
Bid
5.67
Ask
5.97
Minimo
5.60
Massimo
5.76
Volume
54
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
-7.05%
Variazione Semestrale
18.62%
Variazione Annuale
-22.86%
21 settembre, domenica