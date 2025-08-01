Валюты / KMB
KMB: Kimberly-Clark Corporation
125.04 USD 0.43 (0.34%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.48, а максимальная — 126.06.
Следите за динамикой Kimberly-Clark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
124.48 126.06
Годовой диапазон
124.10 150.45
- Предыдущее закрытие
- 125.47
- Open
- 125.66
- Bid
- 125.04
- Ask
- 125.34
- Low
- 124.48
- High
- 126.06
- Объем
- 4.330 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- -12.33%
- Годовое изменение
- -12.10%
