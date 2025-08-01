КотировкиРазделы
Валюты / KMB
Назад в Рынок акций США

KMB: Kimberly-Clark Corporation

125.04 USD 0.43 (0.34%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.48, а максимальная — 126.06.

Следите за динамикой Kimberly-Clark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KMB

Дневной диапазон
124.48 126.06
Годовой диапазон
124.10 150.45
Предыдущее закрытие
125.47
Open
125.66
Bid
125.04
Ask
125.34
Low
124.48
High
126.06
Объем
4.330 K
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-3.33%
6-месячное изменение
-12.33%
Годовое изменение
-12.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.