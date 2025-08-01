CotationsSections
KMB: Kimberly-Clark Corporation

124.62 USD 0.89 (0.71%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KMB a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.25 et à un maximum de 126.54.

Suivez la dynamique Kimberly-Clark Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
124.25 126.54
Range Annuel
124.10 150.45
Clôture Précédente
125.51
Ouverture
126.12
Bid
124.62
Ask
124.92
Plus Bas
124.25
Plus Haut
126.54
Volume
5.471 K
Changement quotidien
-0.71%
Changement Mensuel
-3.66%
Changement à 6 Mois
-12.63%
Changement Annuel
-12.39%
20 septembre, samedi