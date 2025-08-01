Währungen / KMB
KMB: Kimberly-Clark Corporation
125.51 USD 0.08 (0.06%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMB hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.38 bis zu einem Hoch von 126.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kimberly-Clark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KMB News
Tagesspanne
124.38 126.42
Jahresspanne
124.10 150.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.59
- Eröffnung
- 124.72
- Bid
- 125.51
- Ask
- 125.81
- Tief
- 124.38
- Hoch
- 126.42
- Volumen
- 4.069 K
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- -2.97%
- 6-Monatsänderung
- -12.00%
- Jahresänderung
- -11.77%
