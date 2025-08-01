クォートセクション
KMB: Kimberly-Clark Corporation

125.51 USD 0.08 (0.06%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KMBの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり124.38の安値と126.42の高値で取引されました。

Kimberly-Clark Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
124.38 126.42
1年のレンジ
124.10 150.45
以前の終値
125.59
始値
124.72
買値
125.51
買値
125.81
安値
124.38
高値
126.42
出来高
4.069 K
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
-2.97%
6ヶ月の変化
-12.00%
1年の変化
-11.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K