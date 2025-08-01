通貨 / KMB
KMB: Kimberly-Clark Corporation
125.51 USD 0.08 (0.06%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KMBの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり124.38の安値と126.42の高値で取引されました。
Kimberly-Clark Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
124.38 126.42
1年のレンジ
124.10 150.45
- 以前の終値
- 125.59
- 始値
- 124.72
- 買値
- 125.51
- 買値
- 125.81
- 安値
- 124.38
- 高値
- 126.42
- 出来高
- 4.069 K
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- -2.97%
- 6ヶ月の変化
- -12.00%
- 1年の変化
- -11.77%
