- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JTEK: JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
Курс JTEK за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.79, а максимальная — 102.80.
Следите за динамикой JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JTEK
- 3 ‘Strong Buy’ Technology ETFs with 10%+ Upside Potential for Investors in 2026 - TipRanks.com
- JTEK: The Tech Leaders' Robust Earnings Growth Power Can Extend The Bull Run
- 3 Technology ETFs to Buy with More Than 30% Upside Potential - TipRanks.com
- 3 Best Technology ETFs with Attractive Upside Potential - TipRanks.com
- How to Position Your ETF Portfolio for 2026
- Snowflake's $1 Billion Move To Boost AI Data Cloud - Snowflake (NYSE:SNOW)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JTEK сегодня?
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) сегодня оценивается на уровне 102.13. Инструмент торгуется в пределах 101.79 - 102.80, вчерашнее закрытие составило 102.02, а торговый объем достиг 275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JTEK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF в настоящее время оценивается в 102.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.15% и USD. Отслеживайте движения JTEK на графике в реальном времени.
Как купить акции JTEK?
Вы можете купить акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) по текущей цене 102.13. Ордера обычно размещаются около 102.13 или 102.43, тогда как 275 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JTEK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JTEK?
Инвестирование в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 75.25 - 111.82 и текущей цены 102.13. Многие сравнивают 8.09% и 23.55% перед размещением ордеров на 102.13 или 102.43. Изучайте ежедневные изменения цены JTEK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?
Самая высокая цена JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) за последний год составила 111.82. Акции заметно колебались в пределах 75.25 - 111.82, сравнение с 102.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?
Самая низкая цена JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) за год составила 75.25. Сравнение с текущими 102.13 и 75.25 - 111.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JTEK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JTEK?
В прошлом JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.02 и 22.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.02
- Open
- 102.28
- Bid
- 102.13
- Ask
- 102.43
- Low
- 101.79
- High
- 102.80
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 8.09%
- 6-месячное изменение
- 23.55%
- Годовое изменение
- 22.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%