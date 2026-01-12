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JTEK: JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

102.13 USD 0.11 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JTEK за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.79, а максимальная — 102.80.

Следите за динамикой JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JTEK сегодня?

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) сегодня оценивается на уровне 102.13. Инструмент торгуется в пределах 101.79 - 102.80, вчерашнее закрытие составило 102.02, а торговый объем достиг 275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JTEK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF в настоящее время оценивается в 102.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.15% и USD. Отслеживайте движения JTEK на графике в реальном времени.

Как купить акции JTEK?

Вы можете купить акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) по текущей цене 102.13. Ордера обычно размещаются около 102.13 или 102.43, тогда как 275 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JTEK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JTEK?

Инвестирование в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 75.25 - 111.82 и текущей цены 102.13. Многие сравнивают 8.09% и 23.55% перед размещением ордеров на 102.13 или 102.43. Изучайте ежедневные изменения цены JTEK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?

Самая высокая цена JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) за последний год составила 111.82. Акции заметно колебались в пределах 75.25 - 111.82, сравнение с 102.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF?

Самая низкая цена JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) за год составила 75.25. Сравнение с текущими 102.13 и 75.25 - 111.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JTEK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JTEK?

В прошлом JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.02 и 22.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.79 102.80
Годовой диапазон
75.25 111.82
Предыдущее закрытие
102.02
Open
102.28
Bid
102.13
Ask
102.43
Low
101.79
High
102.80
Объем
275
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
8.09%
6-месячное изменение
23.55%
Годовое изменение
22.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%