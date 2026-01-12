Курс JTEK за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.79, а максимальная — 102.80.

Следите за динамикой JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.