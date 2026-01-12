JTEK: JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
今日JTEK汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点101.43和高点102.63进行交易。
关注JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JTEK股票今天的价格是多少？
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票今天的定价为101.76。它在101.43 - 102.63范围内交易，昨天的收盘价为102.13，交易量达到186。JTEK的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票是否支付股息？
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF目前的价值为101.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.71%和USD。实时查看图表以跟踪JTEK走势。
如何购买JTEK股票？
您可以以101.76的当前价格购买JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票。订单通常设置在101.76或102.06附近，而186和-0.68%显示市场活动。立即关注JTEK的实时图表更新。
如何投资JTEK股票？
投资JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF需要考虑年度范围75.25 - 111.82和当前价格101.76。许多人在以101.76或102.06下订单之前，会比较7.69%和。实时查看JTEK价格图表，了解每日变化。
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF的最高价格是111.82。在75.25 - 111.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF的绩效。
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF（JTEK）的最低价格为75.25。将其与当前的101.76和75.25 - 111.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JTEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JTEK股票是什么时候拆分的？
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.13和21.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 102.13
- 开盘价
- 102.46
- 卖价
- 101.76
- 买价
- 102.06
- 最低价
- 101.43
- 最高价
- 102.63
- 交易量
- 186
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- 23.11%
- 年变化
- 21.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%