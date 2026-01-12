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JTEK: JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

101.76 USD 0.37 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JTEK汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点101.43和高点102.63进行交易。

关注JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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JTEK新闻

常见问题解答

JTEK股票今天的价格是多少？

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票今天的定价为101.76。它在101.43 - 102.63范围内交易，昨天的收盘价为102.13，交易量达到186。JTEK的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票是否支付股息？

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF目前的价值为101.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.71%和USD。实时查看图表以跟踪JTEK走势。

如何购买JTEK股票？

您可以以101.76的当前价格购买JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票。订单通常设置在101.76或102.06附近，而186和-0.68%显示市场活动。立即关注JTEK的实时图表更新。

如何投资JTEK股票？

投资JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF需要考虑年度范围75.25 - 111.82和当前价格101.76。许多人在以101.76或102.06下订单之前，会比较7.69%和。实时查看JTEK价格图表，了解每日变化。

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF的最高价格是111.82。在75.25 - 111.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF的绩效。

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF（JTEK）的最低价格为75.25。将其与当前的101.76和75.25 - 111.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JTEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JTEK股票是什么时候拆分的？

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.13和21.71%中可见。

日范围
101.43 102.63
年范围
75.25 111.82
前一天收盘价
102.13
开盘价
102.46
卖价
101.76
买价
102.06
最低价
101.43
最高价
102.63
交易量
186
日变化
-0.36%
月变化
7.69%
6个月变化
23.11%
年变化
21.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%