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ISTB: iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Курс ISTB за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.95, а максимальная — 47.99.
Следите за динамикой iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISTB сегодня?
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) сегодня оценивается на уровне 47.95. Инструмент торгуется в пределах 47.95 - 47.99, вчерашнее закрытие составило 48.02, а торговый объем достиг 381. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.32% и USD. Отслеживайте движения ISTB на графике в реальном времени.
Как купить акции ISTB?
Вы можете купить акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) по текущей цене 47.95. Ордера обычно размещаются около 47.95 или 48.25, тогда как 381 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISTB?
Инвестирование в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.88 - 49.04 и текущей цены 47.95. Многие сравнивают 0.10% и -1.72% перед размещением ордеров на 47.95 или 48.25. Изучайте ежедневные изменения цены ISTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) за последний год составила 49.04. Акции заметно колебались в пределах 47.88 - 49.04, сравнение с 48.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) за год составила 47.88. Сравнение с текущими 47.95 и 47.88 - 49.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISTB?
В прошлом iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.02 и -1.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.02
- Open
- 47.99
- Bid
- 47.95
- Ask
- 48.25
- Low
- 47.95
- High
- 47.99
- Объем
- 381
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -1.72%
- Годовое изменение
- -1.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%