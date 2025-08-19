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ISTB: iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

47.95 USD 0.07 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISTB за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.95, а максимальная — 47.99.

Следите за динамикой iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISTB сегодня?

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) сегодня оценивается на уровне 47.95. Инструмент торгуется в пределах 47.95 - 47.99, вчерашнее закрытие составило 48.02, а торговый объем достиг 381. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.32% и USD. Отслеживайте движения ISTB на графике в реальном времени.

Как купить акции ISTB?

Вы можете купить акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) по текущей цене 47.95. Ордера обычно размещаются около 47.95 или 48.25, тогда как 381 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISTB?

Инвестирование в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.88 - 49.04 и текущей цены 47.95. Многие сравнивают 0.10% и -1.72% перед размещением ордеров на 47.95 или 48.25. Изучайте ежедневные изменения цены ISTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) за последний год составила 49.04. Акции заметно колебались в пределах 47.88 - 49.04, сравнение с 48.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) за год составила 47.88. Сравнение с текущими 47.95 и 47.88 - 49.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISTB?

В прошлом iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.02 и -1.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.95 47.99
Годовой диапазон
47.88 49.04
Предыдущее закрытие
48.02
Open
47.99
Bid
47.95
Ask
48.25
Low
47.95
High
47.99
Объем
381
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-1.72%
Годовое изменение
-1.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%