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ISTB: iShares 核心1-5年美元债券 ETF

47.97 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISTB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点47.94和高点47.99进行交易。

关注iShares 核心1-5年美元债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

ISTB新闻

常见问题解答

ISTB股票今天的价格是多少？

iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票今天的定价为47.97。它在47.94 - 47.99范围内交易，昨天的收盘价为47.95，交易量达到408。ISTB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 核心1-5年美元债券 ETF目前的价值为47.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪ISTB走势。

如何购买ISTB股票？

您可以以47.97的当前价格购买iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票。订单通常设置在47.97或48.27附近，而408和-0.04%显示市场活动。立即关注ISTB的实时图表更新。

如何投资ISTB股票？

投资iShares 核心1-5年美元债券 ETF需要考虑年度范围47.88 - 49.04和当前价格47.97。许多人在以47.97或48.27下订单之前，会比较0.15%和。实时查看ISTB价格图表，了解每日变化。

iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 核心1-5年美元债券 ETF的最高价格是49.04。在47.88 - 49.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 核心1-5年美元债券 ETF的绩效。

iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 核心1-5年美元债券 ETF（ISTB）的最低价格为47.88。将其与当前的47.97和47.88 - 49.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISTB股票是什么时候拆分的？

iShares 核心1-5年美元债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.95和-1.28%中可见。

日范围
47.94 47.99
年范围
47.88 49.04
前一天收盘价
47.95
开盘价
47.99
卖价
47.97
买价
48.27
最低价
47.94
最高价
47.99
交易量
408
日变化
0.04%
月变化
0.15%
6个月变化
-1.68%
年变化
-1.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%