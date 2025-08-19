ISTB: iShares 核心1-5年美元债券 ETF
今日ISTB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点47.94和高点47.99进行交易。
关注iShares 核心1-5年美元债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ISTB股票今天的价格是多少？
iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票今天的定价为47.97。它在47.94 - 47.99范围内交易，昨天的收盘价为47.95，交易量达到408。ISTB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票是否支付股息？
iShares 核心1-5年美元债券 ETF目前的价值为47.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪ISTB走势。
如何购买ISTB股票？
您可以以47.97的当前价格购买iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票。订单通常设置在47.97或48.27附近，而408和-0.04%显示市场活动。立即关注ISTB的实时图表更新。
如何投资ISTB股票？
投资iShares 核心1-5年美元债券 ETF需要考虑年度范围47.88 - 49.04和当前价格47.97。许多人在以47.97或48.27下订单之前，会比较0.15%和。实时查看ISTB价格图表，了解每日变化。
iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 核心1-5年美元债券 ETF的最高价格是49.04。在47.88 - 49.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 核心1-5年美元债券 ETF的绩效。
iShares 核心1-5年美元债券 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 核心1-5年美元债券 ETF（ISTB）的最低价格为47.88。将其与当前的47.97和47.88 - 49.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISTB股票是什么时候拆分的？
iShares 核心1-5年美元债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.95和-1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.95
- 开盘价
- 47.99
- 卖价
- 47.97
- 买价
- 48.27
- 最低价
- 47.94
- 最高价
- 47.99
- 交易量
- 408
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -1.68%
- 年变化
- -1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%