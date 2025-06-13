Валюты / IMXI
IMXI: International Money Express Inc
14.51 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMXI за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.49, а максимальная — 14.52.
Следите за динамикой International Money Express Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.49 14.52
Годовой диапазон
8.58 22.37
- Предыдущее закрытие
- 14.50
- Open
- 14.52
- Bid
- 14.51
- Ask
- 14.81
- Low
- 14.49
- High
- 14.52
- Объем
- 593
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- -21.53%
