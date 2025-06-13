Währungen / IMXI
IMXI: International Money Express Inc
14.45 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMXI hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.45 bis zu einem Hoch von 14.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Money Express Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.45 14.47
Jahresspanne
8.58 22.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.46
- Eröffnung
- 14.47
- Bid
- 14.45
- Ask
- 14.75
- Tief
- 14.45
- Hoch
- 14.47
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 0.35%
- 6-Monatsänderung
- 13.69%
- Jahresänderung
- -21.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K