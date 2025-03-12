Валюты / HBIO
HBIO: Harvard Bioscience Inc
0.48 USD 0.04 (9.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBIO за сегодня изменился на 9.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.56.
Следите за динамикой Harvard Bioscience Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HBIO
Дневной диапазон
0.45 0.56
Годовой диапазон
0.28 2.82
- Предыдущее закрытие
- 0.44
- Open
- 0.51
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Low
- 0.45
- High
- 0.56
- Объем
- 3.504 K
- Дневное изменение
- 9.09%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- -21.31%
- Годовое изменение
- -82.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.