HBIO: Harvard Bioscience Inc
0.47 USD 0.01 (2.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBIO hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.46 bis zu einem Hoch von 0.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harvard Bioscience Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBIO News
- Benchmark senkt Kursziel für Harvard Bioscience auf 2 $
- Harvard Bioscience stock price target lowered to $2 at Benchmark
- Harvard Bioscience appoints Stephen DeNelsky to board of directors
- Harvard Bioscience enters retention agreement with interim CFO Mark Frost
- Judge orders Trump administration to restore part of UCLA’s suspended funding
- Harvard Bioscience, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HBIO)
- Harvard Bioscience earnings missed, revenue fell short of estimates
- Harvard Bioscience Q2 2025 slides: improved profitability despite revenue challenges
- Harvard Bioscience Tops Q2 Revenue Views
- Exclusive-Harvard patents targeted by Trump administration
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Trump administration refers Harvard to Justice Department in civil rights probe
- Trump signals openness to $500 million settlement with Harvard
- Harvard Bioscience names John Duke as new CEO as Jim Green retires
- Two-thirds of the DOJ unit defending Trump policies in court have quit
- Harvard faces accreditation scrutiny and subpoenas over antisemitism
- Harvard’s AAA rating can withstand Trump threats for now, S&P Global says
- Harvard Bioscience appoints new board member
- Harvard University puts $250 million to shore up research hit by Trump freeze on grants
- Trump administration freezes billions in grant funding to Harvard
- Trump suggests US may not give more grants to Harvard University
- US probes Harvard and its law review for ’race-based discrimination’
- Yale University explores sale of private equity fund interests
- Trump says Harvard is abusing its tax-exempt status
Tagesspanne
0.46 0.48
Jahresspanne
0.28 2.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.48
- Eröffnung
- 0.47
- Bid
- 0.47
- Ask
- 0.77
- Tief
- 0.46
- Hoch
- 0.48
- Volumen
- 202
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- -6.00%
- 6-Monatsänderung
- -22.95%
- Jahresänderung
- -82.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K