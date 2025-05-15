Валюты / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.51 USD 0.01 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GREE за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.52.
Следите за динамикой Greenidge Generation Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.40 1.52
Годовой диапазон
0.58 3.84
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.40
- High
- 1.52
- Объем
- 211
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 23.77%
- 6-месячное изменение
- 106.85%
- Годовое изменение
- -17.49%
