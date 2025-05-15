Dövizler / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.63 USD 0.09 (5.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GREE fiyatı bugün 5.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.51 ve Yüksek fiyatı olarak 1.64 aralığında işlem gördü.
Greenidge Generation Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GREE haberleri
- Greenidge Generation CFO Mulvihill 915 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Greenidge, kıdemli tahviller için ihale teklifini değiştirdi, satın alma fiyatını artırdı
Günlük aralık
1.51 1.64
Yıllık aralık
0.58 3.84
- Önceki kapanış
- 1.54
- Açılış
- 1.54
- Satış
- 1.63
- Alış
- 1.93
- Düşük
- 1.51
- Yüksek
- 1.64
- Hacim
- 194
- Günlük değişim
- 5.84%
- Aylık değişim
- 33.61%
- 6 aylık değişim
- 123.29%
- Yıllık değişim
- -10.93%
21 Eylül, Pazar