Valute / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.63 USD 0.09 (5.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GREE ha avuto una variazione del 5.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.51 e ad un massimo di 1.64.
Segui le dinamiche di Greenidge Generation Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.51 1.64
Intervallo Annuale
0.58 3.84
- Chiusura Precedente
- 1.54
- Apertura
- 1.54
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.51
- Massimo
- 1.64
- Volume
- 194
- Variazione giornaliera
- 5.84%
- Variazione Mensile
- 33.61%
- Variazione Semestrale
- 123.29%
- Variazione Annuale
- -10.93%
21 settembre, domenica