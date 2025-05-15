通貨 / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.54 USD 0.05 (3.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GREEの今日の為替レートは、-3.14%変化しました。日中、通貨は1あたり1.50の安値と1.68の高値で取引されました。
Greenidge Generation Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GREE News
- グリーニッジ・ジェネレーションのCFOマルビヒル氏、915ドル相当の株式を売却
- Greenidge Generation CFO Mulvihill sells $915 in stock
- Greenidge Generation closes $3.9 million sale of Mississippi bitcoin mining facility
- Greenidge、シニアノートの公開買付条件を修正し購入価格を引き上げ
- Greenidge amends tender offer for senior notes, increases purchase price
- Greenidge offers to exchange or buy back senior notes at premium
- Data Journey terminates $12.1 million land purchase deal with Greenidge
- Greenidge offers to exchange or purchase senior notes at premium
- Greenidge Generation’s CFO Christian Mulvihill sells shares worth $909
- Greenidge Generation Reports Financial and Operating Results for the First Quarter 2025
1日のレンジ
1.50 1.68
1年のレンジ
0.58 3.84
- 以前の終値
- 1.59
- 始値
- 1.67
- 買値
- 1.54
- 買値
- 1.84
- 安値
- 1.50
- 高値
- 1.68
- 出来高
- 342
- 1日の変化
- -3.14%
- 1ヶ月の変化
- 26.23%
- 6ヶ月の変化
- 110.96%
- 1年の変化
- -15.85%
