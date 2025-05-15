Divisas / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.59 USD 0.08 (5.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GREE de hoy ha cambiado un 5.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.52, mientras que el máximo ha alcanzado 1.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenidge Generation Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GREE News
- El CFO de Greenidge Generation, Mulvihill, vende acciones por 915 dólares
- Greenidge Generation cierra la venta de 3,9 millones de dólares de su instalación de minería de bitcoin en Mississippi
- Greenidge modifica oferta de licitación para pagarés preferentes, aumenta precio de compra
- Data Journey terminates $12.1 million land purchase deal with Greenidge
- Greenidge Generation’s CFO Christian Mulvihill sells shares worth $909
- Greenidge Generation Reports Financial and Operating Results for the First Quarter 2025
Rango diario
1.52 1.73
Rango anual
0.58 3.84
- Cierres anteriores
- 1.51
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.52
- High
- 1.73
- Volumen
- 369
- Cambio diario
- 5.30%
- Cambio mensual
- 30.33%
- Cambio a 6 meses
- 117.81%
- Cambio anual
- -13.11%
