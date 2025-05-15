Währungen / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.56 USD 0.02 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GREE hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.51 bis zu einem Hoch von 1.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenidge Generation Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GREE News
- Greenidge-Finanzvorstand Mulvihill verkauft Aktien im Wert von 915 $
- Greenidge Generation CFO Mulvihill sells $915 in stock
- Greenidge Generation closes $3.9 million sale of Mississippi bitcoin mining facility
- Greenidge passt Rückkaufangebot für Vorrangige Anleihen an und erhöht Kaufpreis
- Greenidge amends tender offer for senior notes, increases purchase price
- Greenidge offers to exchange or buy back senior notes at premium
- Data Journey terminates $12.1 million land purchase deal with Greenidge
- Greenidge offers to exchange or purchase senior notes at premium
- Greenidge Generation’s CFO Christian Mulvihill sells shares worth $909
- Greenidge Generation Reports Financial and Operating Results for the First Quarter 2025
Tagesspanne
1.51 1.59
Jahresspanne
0.58 3.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.54
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Tief
- 1.51
- Hoch
- 1.59
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- 27.87%
- 6-Monatsänderung
- 113.70%
- Jahresänderung
- -14.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K