통화 / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.63 USD 0.09 (5.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GREE 환율이 오늘 5.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.51이고 고가는 1.64이었습니다.
Greenidge Generation Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GREE News
- Greenidge Generation CFO, 915달러 상당 주식 매도
- Greenidge Generation CFO Mulvihill sells $915 in stock
- Greenidge Generation closes $3.9 million sale of Mississippi bitcoin mining facility
- Greenidge, 선순위 채권 매수 가격 인상 및 만기 연장
- Greenidge amends tender offer for senior notes, increases purchase price
- Greenidge offers to exchange or buy back senior notes at premium
- Data Journey terminates $12.1 million land purchase deal with Greenidge
- Greenidge offers to exchange or purchase senior notes at premium
- Greenidge Generation’s CFO Christian Mulvihill sells shares worth $909
- Greenidge Generation Reports Financial and Operating Results for the First Quarter 2025
일일 변동 비율
1.51 1.64
년간 변동
0.58 3.84
- 이전 종가
- 1.54
- 시가
- 1.54
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- 저가
- 1.51
- 고가
- 1.64
- 볼륨
- 194
- 일일 변동
- 5.84%
- 월 변동
- 33.61%
- 6개월 변동
- 123.29%
- 년간 변동율
- -10.93%
20 9월, 토요일