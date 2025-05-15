货币 / GREE
GREE: Greenidge Generation Holdings Inc - Class A
1.59 USD 0.08 (5.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GREE汇率已更改5.30%。当日，交易品种以低点1.57和高点1.67进行交易。
关注Greenidge Generation Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GREE新闻
- Greenidge Generation closes $3.9 million sale of Mississippi bitcoin mining facility
- Greenidge修改高级票据要约收购，提高购买价格
- Greenidge amends tender offer for senior notes, increases purchase price
- Greenidge offers to exchange or buy back senior notes at premium
- Data Journey terminates $12.1 million land purchase deal with Greenidge
- Greenidge offers to exchange or purchase senior notes at premium
- Greenidge Generation’s CFO Christian Mulvihill sells shares worth $909
- Greenidge Generation Reports Financial and Operating Results for the First Quarter 2025
日范围
1.57 1.67
年范围
0.58 3.84
- 前一天收盘价
- 1.51
- 开盘价
- 1.63
- 卖价
- 1.59
- 买价
- 1.89
- 最低价
- 1.57
- 最高价
- 1.67
- 交易量
- 67
- 日变化
- 5.30%
- 月变化
- 30.33%
- 6个月变化
- 117.81%
- 年变化
- -13.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值