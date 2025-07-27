Валюты / GOLF
GOLF: Acushnet Holdings Corp
74.62 USD 0.10 (0.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOLF за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.93, а максимальная — 75.29.
Следите за динамикой Acushnet Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
73.93 75.29
Годовой диапазон
55.38 84.38
- Предыдущее закрытие
- 74.72
- Open
- 74.84
- Bid
- 74.62
- Ask
- 74.92
- Low
- 73.93
- High
- 75.29
- Объем
- 358
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- 8.90%
- Годовое изменение
- 17.81%
