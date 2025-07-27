Währungen / GOLF
GOLF: Acushnet Holdings Corp
75.58 USD 1.73 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOLF hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.51 bis zu einem Hoch von 75.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acushnet Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
73.51 75.70
Jahresspanne
55.38 84.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.85
- Eröffnung
- 74.45
- Bid
- 75.58
- Ask
- 75.88
- Tief
- 73.51
- Hoch
- 75.70
- Volumen
- 670
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- 10.30%
- Jahresänderung
- 19.32%
