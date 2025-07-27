KurseKategorien
Währungen / GOLF
Zurück zum Aktien

GOLF: Acushnet Holdings Corp

75.58 USD 1.73 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOLF hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.51 bis zu einem Hoch von 75.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Acushnet Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOLF News

Tagesspanne
73.51 75.70
Jahresspanne
55.38 84.38
Vorheriger Schlusskurs
73.85
Eröffnung
74.45
Bid
75.58
Ask
75.88
Tief
73.51
Hoch
75.70
Volumen
670
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
10.30%
Jahresänderung
19.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K