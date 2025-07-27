CotationsSections
GOLF: Acushnet Holdings Corp

74.49 USD 1.09 (1.44%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOLF a changé de -1.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.49 et à un maximum de 76.02.

Suivez la dynamique Acushnet Holdings Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
74.49 76.02
Range Annuel
55.38 84.38
Clôture Précédente
75.58
Ouverture
74.90
Bid
74.49
Ask
74.79
Plus Bas
74.49
Plus Haut
76.02
Volume
351
Changement quotidien
-1.44%
Changement Mensuel
-1.88%
Changement à 6 Mois
8.71%
Changement Annuel
17.60%
