FSP: Franklin Street Properties Corp

1.66 USD 0.02 (1.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSP за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.63, а максимальная — 1.67.

Следите за динамикой Franklin Street Properties Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.63 1.67
Годовой диапазон
1.36 2.21
Предыдущее закрытие
1.68
Open
1.66
Bid
1.66
Ask
1.96
Low
1.63
High
1.67
Объем
168
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
1.84%
6-месячное изменение
-7.26%
Годовое изменение
-4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.