FSP: Franklin Street Properties Corp
1.66 USD 0.02 (1.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSP за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.63, а максимальная — 1.67.
Следите за динамикой Franklin Street Properties Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.63 1.67
Годовой диапазон
1.36 2.21
- Предыдущее закрытие
- 1.68
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.63
- High
- 1.67
- Объем
- 168
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 1.84%
- 6-месячное изменение
- -7.26%
- Годовое изменение
- -4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.