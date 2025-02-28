Währungen / FSP
FSP: Franklin Street Properties Corp
1.65 USD 0.01 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.63 bis zu einem Hoch von 1.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Street Properties Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.63 1.67
Jahresspanne
1.36 2.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.64
- Eröffnung
- 1.67
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Tief
- 1.63
- Hoch
- 1.67
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- -7.82%
- Jahresänderung
- -5.17%
