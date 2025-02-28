QuotazioniSezioni
Valute / FSP
Tornare a Azioni

FSP: Franklin Street Properties Corp

1.63 USD 0.01 (0.61%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FSP ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.62 e ad un massimo di 1.67.

Segui le dinamiche di Franklin Street Properties Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSP News

Intervallo Giornaliero
1.62 1.67
Intervallo Annuale
1.36 2.21
Chiusura Precedente
1.64
Apertura
1.67
Bid
1.63
Ask
1.93
Minimo
1.62
Massimo
1.67
Volume
583
Variazione giornaliera
-0.61%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-8.94%
Variazione Annuale
-6.32%
21 settembre, domenica