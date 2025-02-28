Valute / FSP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FSP: Franklin Street Properties Corp
1.63 USD 0.01 (0.61%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSP ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.62 e ad un massimo di 1.67.
Segui le dinamiche di Franklin Street Properties Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.62 1.67
Intervallo Annuale
1.36 2.21
- Chiusura Precedente
- 1.64
- Apertura
- 1.67
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.62
- Massimo
- 1.67
- Volume
- 583
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -8.94%
- Variazione Annuale
- -6.32%
21 settembre, domenica