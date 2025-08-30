КотировкиРазделы
FOX: Fox Corporation - Class B

52.01 USD 1.07 (2.02%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOX за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.08.

Следите за динамикой Fox Corporation - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.00 53.08
Годовой диапазон
37.88 57.01
Предыдущее закрытие
53.08
Open
53.08
Bid
52.01
Ask
52.31
Low
52.00
High
53.08
Объем
4.320 K
Дневное изменение
-2.02%
Месячное изменение
-3.72%
6-месячное изменение
-1.10%
Годовое изменение
33.94%
