Валюты / FOX
FOX: Fox Corporation - Class B
52.01 USD 1.07 (2.02%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOX за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.00, а максимальная — 53.08.
Следите за динамикой Fox Corporation - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FOX
- Директор компании Artemis, Брюс Гарлик, сообщает о введении администрации в Fox Resources
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Семейные трасты News Corp продали акции класса A и B на сумму $1,27 млрд
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Трасты Fox Corp продают акции на сумму $2,06 млрд
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- YouTube in talks with TelevisaUnivision to continue content access
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 16.8 million shares of Fox Corp
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family trusts to sell nearly 17 million Fox shares
- Murdoch family resolves trust dispute, James and sisters exit Fox
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- What's Going On With Paramount Skydance Stock Friday? - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Fox CEO Lachlan Murdoch to speak at Goldman Sachs tech conference
- Fox stock hits all-time high at 55.16 USD
- Gray Media Secures Fox Renewal and Google Streaming Deal Amid Revenue Drop
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
Дневной диапазон
52.00 53.08
Годовой диапазон
37.88 57.01
- Предыдущее закрытие
- 53.08
- Open
- 53.08
- Bid
- 52.01
- Ask
- 52.31
- Low
- 52.00
- High
- 53.08
- Объем
- 4.320 K
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- -3.72%
- 6-месячное изменение
- -1.10%
- Годовое изменение
- 33.94%
