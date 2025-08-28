货币 / FOX
FOX: Fox Corporation - Class B
52.01 USD 1.07 (2.02%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FOX汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点52.00和高点53.08进行交易。
关注Fox Corporation - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FOX新闻
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 福克斯公司信托基金出售价值20.6亿美元股份
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- 福克斯公司信托出售价值20.6亿美元股份
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- YouTube in talks with TelevisaUnivision to continue content access
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 16.8 million shares of Fox Corp
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family trusts to sell nearly 17 million Fox shares
- Murdoch family resolves trust dispute, James and sisters exit Fox
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- What's Going On With Paramount Skydance Stock Friday? - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Fox CEO Lachlan Murdoch to speak at Goldman Sachs tech conference
- Fox stock hits all-time high at 55.16 USD
- Gray Media Secures Fox Renewal and Google Streaming Deal Amid Revenue Drop
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Skeptical about AI? UBS offers alternatives including Visa, BYD and the maker of Labubu dolls.
日范围
52.00 53.08
年范围
37.88 57.01
- 前一天收盘价
- 53.08
- 开盘价
- 53.08
- 卖价
- 52.01
- 买价
- 52.31
- 最低价
- 52.00
- 最高价
- 53.08
- 交易量
- 4.320 K
- 日变化
- -2.02%
- 月变化
- -3.72%
- 6个月变化
- -1.10%
- 年变化
- 33.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值