FOX: Fox Corporation - Class B
54.55 USD 0.53 (0.98%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOX a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.85 et à un maximum de 54.94.
Suivez la dynamique Fox Corporation - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FOX Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Truist Securities reiterates Buy rating on Meta stock, $880 price target
- Meta en pourparlers avec des entreprises médiatiques pour la licence de contenu IA - rapport
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Des fiducies familiales vendent des actions News Corp pour 1,27 milliard €
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- YouTube in talks with TelevisaUnivision to continue content access
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 16.8 million shares of Fox Corp
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family trusts to sell nearly 17 million Fox shares
- Murdoch family resolves trust dispute, James and sisters exit Fox
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
Range quotidien
53.85 54.94
Range Annuel
37.88 57.01
- Clôture Précédente
- 54.02
- Ouverture
- 53.94
- Bid
- 54.55
- Ask
- 54.85
- Plus Bas
- 53.85
- Plus Haut
- 54.94
- Volume
- 7.539 K
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- 0.98%
- Changement à 6 Mois
- 3.73%
- Changement Annuel
- 40.48%
20 septembre, samedi