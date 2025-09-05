Währungen / FOX
FOX: Fox Corporation - Class B
54.02 USD 0.45 (0.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOX hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.37 bis zu einem Hoch von 54.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fox Corporation - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
53.37 54.66
Jahresspanne
37.88 57.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.57
- Eröffnung
- 53.56
- Bid
- 54.02
- Ask
- 54.32
- Tief
- 53.37
- Hoch
- 54.66
- Volumen
- 6.193 K
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.72%
- Jahresänderung
- 39.12%
