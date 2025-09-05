KurseKategorien
Währungen / FOX
FOX: Fox Corporation - Class B

54.02 USD 0.45 (0.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOX hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.37 bis zu einem Hoch von 54.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fox Corporation - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FOX News

Tagesspanne
53.37 54.66
Jahresspanne
37.88 57.01
Vorheriger Schlusskurs
53.57
Eröffnung
53.56
Bid
54.02
Ask
54.32
Tief
53.37
Hoch
54.66
Volumen
6.193 K
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
2.72%
Jahresänderung
39.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K