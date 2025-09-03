Divisas / FOX
FOX: Fox Corporation - Class B
53.57 USD 1.56 (3.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FOX de hoy ha cambiado un 3.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.00, mientras que el máximo ha alcanzado 53.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fox Corporation - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
52.00 53.85
Rango anual
37.88 57.01
- Cierres anteriores
- 52.01
- Open
- 52.43
- Bid
- 53.57
- Ask
- 53.87
- Low
- 52.00
- High
- 53.85
- Volumen
- 6.341 K
- Cambio diario
- 3.00%
- Cambio mensual
- -0.83%
- Cambio a 6 meses
- 1.86%
- Cambio anual
- 37.96%
