통화 / FOX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FOX: Fox Corporation - Class B
54.55 USD 0.53 (0.98%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FOX 환율이 오늘 0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.85이고 고가는 54.94이었습니다.
Fox Corporation - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOX News
- Truist Securities reiterates Buy rating on Meta stock, $880 price target
- 메타, AI 콘텐츠 라이선싱 위해 언론사와 협상 - 보도
- Meta in talks with media firms for AI content licensing - report
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 폭스, 20.6억 달러 규모 자사주 매각
- 뉴스 코퍼레이션, 가족 신탁 통해 A, B 주식 12.7억 달러 매각
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- 폭스 코퍼레이션 신탁, 20.6억 달러 상당 주식 매각
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Trading Day: Thumping job revisions, looming inflation
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- YouTube in talks with TelevisaUnivision to continue content access
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 16.8 million shares of Fox Corp
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family trusts to sell nearly 17 million Fox shares
- Murdoch family resolves trust dispute, James and sisters exit Fox
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- What's Going On With Paramount Skydance Stock Friday? - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY)
일일 변동 비율
53.85 54.94
년간 변동
37.88 57.01
- 이전 종가
- 54.02
- 시가
- 53.94
- Bid
- 54.55
- Ask
- 54.85
- 저가
- 53.85
- 고가
- 54.94
- 볼륨
- 7.539 K
- 일일 변동
- 0.98%
- 월 변동
- 0.98%
- 6개월 변동
- 3.73%
- 년간 변동율
- 40.48%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K