КотировкиРазделы
Валюты / FKWL
Назад в Рынок акций США

FKWL: Franklin Wireless Corp

4.09 USD 0.01 (0.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FKWL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.09, а максимальная — 4.09.

Следите за динамикой Franklin Wireless Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
4.09 4.09
Годовой диапазон
3.74 7.45
Предыдущее закрытие
4.10
Open
4.09
Bid
4.09
Ask
4.39
Low
4.09
High
4.09
Объем
1
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-6.41%
6-месячное изменение
-28.12%
Годовое изменение
-6.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.