Валюты / FKWL
FKWL: Franklin Wireless Corp
4.09 USD 0.01 (0.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FKWL за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.09, а максимальная — 4.09.
Следите за динамикой Franklin Wireless Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.09 4.09
Годовой диапазон
3.74 7.45
- Предыдущее закрытие
- 4.10
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 4.09
- High
- 4.09
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -6.41%
- 6-месячное изменение
- -28.12%
- Годовое изменение
- -6.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.