FKWL: Franklin Wireless Corp
4.02 USD 0.06 (1.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FKWL hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.02 bis zu einem Hoch von 4.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Wireless Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.02 4.07
Jahresspanne
3.74 7.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.08
- Eröffnung
- 4.07
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Tief
- 4.02
- Hoch
- 4.07
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -8.01%
- 6-Monatsänderung
- -29.35%
- Jahresänderung
- -7.80%
