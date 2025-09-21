Valute / FKWL
FKWL: Franklin Wireless Corp
4.03 USD 0.05 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FKWL ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.00 e ad un massimo di 4.07.
Segui le dinamiche di Franklin Wireless Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.00 4.07
Intervallo Annuale
3.74 7.45
- Chiusura Precedente
- 4.08
- Apertura
- 4.07
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Minimo
- 4.00
- Massimo
- 4.07
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- -7.78%
- Variazione Semestrale
- -29.17%
- Variazione Annuale
- -7.57%
21 settembre, domenica