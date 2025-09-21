QuotazioniSezioni
Valute / FKWL
FKWL: Franklin Wireless Corp

4.03 USD 0.05 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FKWL ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.00 e ad un massimo di 4.07.

Segui le dinamiche di Franklin Wireless Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.00 4.07
Intervallo Annuale
3.74 7.45
Chiusura Precedente
4.08
Apertura
4.07
Bid
4.03
Ask
4.33
Minimo
4.00
Massimo
4.07
Volume
29
Variazione giornaliera
-1.23%
Variazione Mensile
-7.78%
Variazione Semestrale
-29.17%
Variazione Annuale
-7.57%
21 settembre, domenica