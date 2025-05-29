Валюты / FFA
FFA: First Trust Enhanced Equity Income Fund
21.50 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.44, а максимальная — 21.51.
Следите за динамикой First Trust Enhanced Equity Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FFA
Дневной диапазон
21.44 21.51
Годовой диапазон
15.00 21.55
- Предыдущее закрытие
- 21.52
- Open
- 21.48
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.44
- High
- 21.51
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- 11.63%
- Годовое изменение
- 5.86%
