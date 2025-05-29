报价部分
货币 / FFA
FFA: First Trust Enhanced Equity Income Fund

21.68 USD 0.14 (0.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FFA汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点21.53和高点21.70进行交易。

关注First Trust Enhanced Equity Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
21.53 21.70
年范围
15.00 21.70
前一天收盘价
21.54
开盘价
21.54
卖价
21.68
买价
21.98
最低价
21.53
最高价
21.70
交易量
75
日变化
0.65%
月变化
3.29%
6个月变化
12.56%
年变化
6.75%
