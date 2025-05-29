货币 / FFA
FFA: First Trust Enhanced Equity Income Fund
21.68 USD 0.14 (0.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFA汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点21.53和高点21.70进行交易。
关注First Trust Enhanced Equity Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
21.53 21.70
年范围
15.00 21.70
- 前一天收盘价
- 21.54
- 开盘价
- 21.54
- 卖价
- 21.68
- 买价
- 21.98
- 最低价
- 21.53
- 最高价
- 21.70
- 交易量
- 75
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- 12.56%
- 年变化
- 6.75%
21 九月, 星期日