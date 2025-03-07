КотировкиРазделы
Валюты / FAMI
FAMI: Farmmi Inc

2.03 USD 0.25 (14.04%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FAMI за сегодня изменился на 14.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 2.05.

Следите за динамикой Farmmi Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.79 2.05
Годовой диапазон
0.15 2.20
Предыдущее закрытие
1.78
Open
1.80
Bid
2.03
Ask
2.33
Low
1.79
High
2.05
Объем
94
Дневное изменение
14.04%
Месячное изменение
20.83%
6-месячное изменение
24.54%
Годовое изменение
625.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.