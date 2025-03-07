FiyatlarBölümler
Dövizler / FAMI
FAMI: Farmmi Inc

1.93 USD 0.03 (1.53%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FAMI fiyatı bugün -1.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.87 ve Yüksek fiyatı olarak 1.99 aralığında işlem gördü.

Farmmi Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.87 1.99
Yıllık aralık
0.15 2.20
Önceki kapanış
1.96
Açılış
1.88
Satış
1.93
Alış
2.23
Düşük
1.87
Yüksek
1.99
Hacim
18
Günlük değişim
-1.53%
Aylık değişim
14.88%
6 aylık değişim
18.40%
Yıllık değişim
589.29%
