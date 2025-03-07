Währungen / FAMI
FAMI: Farmmi Inc
1.92 USD 0.04 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FAMI hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.87 bis zu einem Hoch von 1.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Farmmi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.87 1.99
Jahresspanne
0.15 2.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.96
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.87
- Hoch
- 1.99
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- 14.29%
- 6-Monatsänderung
- 17.79%
- Jahresänderung
- 585.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K