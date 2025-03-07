QuotazioniSezioni
Valute / FAMI
FAMI: Farmmi Inc

1.93 USD 0.03 (1.53%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FAMI ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 1.99.

Segui le dinamiche di Farmmi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.87 1.99
Intervallo Annuale
0.15 2.20
Chiusura Precedente
1.96
Apertura
1.88
Bid
1.93
Ask
2.23
Minimo
1.87
Massimo
1.99
Volume
18
Variazione giornaliera
-1.53%
Variazione Mensile
14.88%
Variazione Semestrale
18.40%
Variazione Annuale
589.29%
21 settembre, domenica