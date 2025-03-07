Valute / FAMI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FAMI: Farmmi Inc
1.93 USD 0.03 (1.53%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FAMI ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di Farmmi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.87 1.99
Intervallo Annuale
0.15 2.20
- Chiusura Precedente
- 1.96
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Minimo
- 1.87
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -1.53%
- Variazione Mensile
- 14.88%
- Variazione Semestrale
- 18.40%
- Variazione Annuale
- 589.29%
21 settembre, domenica