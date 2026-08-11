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EZRA: Reliance Global Group Inc

2.51 USD 0.04 (1.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EZRA за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.42, а максимальная — 2.64.

Следите за динамикой Reliance Global Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZRA сегодня?

Reliance Global Group Inc (EZRA) сегодня оценивается на уровне 2.51. Инструмент торгуется в пределах 2.42 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.55, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reliance Global Group Inc?

Reliance Global Group Inc в настоящее время оценивается в 2.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 684.38% и USD. Отслеживайте движения EZRA на графике в реальном времени.

Как купить акции EZRA?

Вы можете купить акции Reliance Global Group Inc (EZRA) по текущей цене 2.51. Ордера обычно размещаются около 2.51 или 2.81, тогда как 142 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZRA?

Инвестирование в Reliance Global Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.11 - 5.45 и текущей цены 2.51. Многие сравнивают -21.56% и 900.40% перед размещением ордеров на 2.51 или 2.81. Изучайте ежедневные изменения цены EZRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Reliance Global Group Inc?

Самая высокая цена Reliance Global Group Inc (EZRA) за последний год составила 5.45. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 5.45, сравнение с 2.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reliance Global Group Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Reliance Global Group Inc?

Самая низкая цена Reliance Global Group Inc (EZRA) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 2.51 и 0.11 - 5.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZRA?

В прошлом Reliance Global Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.55 и 684.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.42 2.64
Годовой диапазон
0.11 5.45
Предыдущее закрытие
2.55
Open
2.50
Bid
2.51
Ask
2.81
Low
2.42
High
2.64
Объем
142
Дневное изменение
-1.57%
Месячное изменение
-21.56%
6-месячное изменение
900.40%
Годовое изменение
684.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%