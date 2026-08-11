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EZRA: Reliance Global Group Inc
Курс EZRA за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.42, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой Reliance Global Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EZRA сегодня?
Reliance Global Group Inc (EZRA) сегодня оценивается на уровне 2.51. Инструмент торгуется в пределах 2.42 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.55, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reliance Global Group Inc?
Reliance Global Group Inc в настоящее время оценивается в 2.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 684.38% и USD. Отслеживайте движения EZRA на графике в реальном времени.
Как купить акции EZRA?
Вы можете купить акции Reliance Global Group Inc (EZRA) по текущей цене 2.51. Ордера обычно размещаются около 2.51 или 2.81, тогда как 142 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EZRA?
Инвестирование в Reliance Global Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.11 - 5.45 и текущей цены 2.51. Многие сравнивают -21.56% и 900.40% перед размещением ордеров на 2.51 или 2.81. Изучайте ежедневные изменения цены EZRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Reliance Global Group Inc?
Самая высокая цена Reliance Global Group Inc (EZRA) за последний год составила 5.45. Акции заметно колебались в пределах 0.11 - 5.45, сравнение с 2.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reliance Global Group Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Reliance Global Group Inc?
Самая низкая цена Reliance Global Group Inc (EZRA) за год составила 0.11. Сравнение с текущими 2.51 и 0.11 - 5.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EZRA?
В прошлом Reliance Global Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.55 и 684.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.55
- Open
- 2.50
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.42
- High
- 2.64
- Объем
- 142
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- -21.56%
- 6-месячное изменение
- 900.40%
- Годовое изменение
- 684.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%