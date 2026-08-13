EZRA: Reliance Global Group Inc
今日EZRA汇率已更改-5.98%。当日，交易品种以低点2.34和高点2.59进行交易。
关注Reliance Global Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EZRA股票今天的价格是多少？
Reliance Global Group Inc股票今天的定价为2.36。它在2.34 - 2.59范围内交易，昨天的收盘价为2.51，交易量达到197。EZRA的实时价格图表显示了这些更新。
Reliance Global Group Inc股票是否支付股息？
Reliance Global Group Inc目前的价值为2.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注637.50%和USD。实时查看图表以跟踪EZRA走势。
如何购买EZRA股票？
您可以以2.36的当前价格购买Reliance Global Group Inc股票。订单通常设置在2.36或2.66附近，而197和-5.98%显示市场活动。立即关注EZRA的实时图表更新。
如何投资EZRA股票？
投资Reliance Global Group Inc需要考虑年度范围0.11 - 5.45和当前价格2.36。许多人在以2.36或2.66下订单之前，会比较-26.25%和。实时查看EZRA价格图表，了解每日变化。
Reliance Global Group Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Reliance Global Group Inc的最高价格是5.45。在0.11 - 5.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reliance Global Group Inc的绩效。
Reliance Global Group Inc股票的最低价格是多少？
Reliance Global Group Inc（EZRA）的最低价格为0.11。将其与当前的2.36和0.11 - 5.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EZRA股票是什么时候拆分的？
Reliance Global Group Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.51和637.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.51
- 开盘价
- 2.51
- 卖价
- 2.36
- 买价
- 2.66
- 最低价
- 2.34
- 最高价
- 2.59
- 交易量
- 197
- 日变化
- -5.98%
- 月变化
- -26.25%
- 6个月变化
- 840.61%
- 年变化
- 637.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%