EZRA股票今天的价格是多少？ Reliance Global Group Inc股票今天的定价为2.36。它在2.34 - 2.59范围内交易，昨天的收盘价为2.51，交易量达到197。EZRA的实时价格图表显示了这些更新。

Reliance Global Group Inc股票是否支付股息？ Reliance Global Group Inc目前的价值为2.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注637.50%和USD。实时查看图表以跟踪EZRA走势。

如何购买EZRA股票？ 您可以以2.36的当前价格购买Reliance Global Group Inc股票。订单通常设置在2.36或2.66附近，而197和-5.98%显示市场活动。立即关注EZRA的实时图表更新。

如何投资EZRA股票？ 投资Reliance Global Group Inc需要考虑年度范围0.11 - 5.45和当前价格2.36。许多人在以2.36或2.66下订单之前，会比较-26.25%和。实时查看EZRA价格图表，了解每日变化。

Reliance Global Group Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Reliance Global Group Inc的最高价格是5.45。在0.11 - 5.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reliance Global Group Inc的绩效。

Reliance Global Group Inc股票的最低价格是多少？ Reliance Global Group Inc（EZRA）的最低价格为0.11。将其与当前的2.36和0.11 - 5.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。