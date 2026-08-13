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EZRA: Reliance Global Group Inc

2.36 USD 0.15 (5.98%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EZRA汇率已更改-5.98%。当日，交易品种以低点2.34和高点2.59进行交易。

关注Reliance Global Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • H1
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  • D1
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常见问题解答

EZRA股票今天的价格是多少？

Reliance Global Group Inc股票今天的定价为2.36。它在2.34 - 2.59范围内交易，昨天的收盘价为2.51，交易量达到197。EZRA的实时价格图表显示了这些更新。

Reliance Global Group Inc股票是否支付股息？

Reliance Global Group Inc目前的价值为2.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注637.50%和USD。实时查看图表以跟踪EZRA走势。

如何购买EZRA股票？

您可以以2.36的当前价格购买Reliance Global Group Inc股票。订单通常设置在2.36或2.66附近，而197和-5.98%显示市场活动。立即关注EZRA的实时图表更新。

如何投资EZRA股票？

投资Reliance Global Group Inc需要考虑年度范围0.11 - 5.45和当前价格2.36。许多人在以2.36或2.66下订单之前，会比较-26.25%和。实时查看EZRA价格图表，了解每日变化。

Reliance Global Group Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Reliance Global Group Inc的最高价格是5.45。在0.11 - 5.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reliance Global Group Inc的绩效。

Reliance Global Group Inc股票的最低价格是多少？

Reliance Global Group Inc（EZRA）的最低价格为0.11。将其与当前的2.36和0.11 - 5.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZRA股票是什么时候拆分的？

Reliance Global Group Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.51和637.50%中可见。

日范围
2.34 2.59
年范围
0.11 5.45
前一天收盘价
2.51
开盘价
2.51
卖价
2.36
买价
2.66
最低价
2.34
最高价
2.59
交易量
197
日变化
-5.98%
月变化
-26.25%
6个月变化
840.61%
年变化
637.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%