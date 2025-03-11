Валюты / ELTK
ELTK: Eltek Ltd
10.24 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELTK за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.20, а максимальная — 10.24.
Следите за динамикой Eltek Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.20 10.24
Годовой диапазон
7.65 12.19
- Предыдущее закрытие
- 10.21
- Open
- 10.20
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.20
- High
- 10.24
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 20.19%
- Годовое изменение
- -5.10%
