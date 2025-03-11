KurseKategorien
ELTK: Eltek Ltd

10.35 USD 0.05 (0.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELTK hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.20 bis zu einem Hoch von 10.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eltek Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.20 10.39
Jahresspanne
7.65 12.19
Vorheriger Schlusskurs
10.30
Eröffnung
10.39
Bid
10.35
Ask
10.65
Tief
10.20
Hoch
10.39
Volumen
5
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
2.37%
6-Monatsänderung
21.48%
Jahresänderung
-4.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K