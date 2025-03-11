Valute / ELTK
ELTK: Eltek Ltd
10.50 USD 0.20 (1.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELTK ha avuto una variazione del 1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.20 e ad un massimo di 10.50.
Segui le dinamiche di Eltek Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.20 10.50
Intervallo Annuale
7.65 12.19
- Chiusura Precedente
- 10.30
- Apertura
- 10.39
- Bid
- 10.50
- Ask
- 10.80
- Minimo
- 10.20
- Massimo
- 10.50
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 1.94%
- Variazione Mensile
- 3.86%
- Variazione Semestrale
- 23.24%
- Variazione Annuale
- -2.69%
21 settembre, domenica