Курс DXR за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.37, а максимальная — 11.61.

Следите за динамикой Daxor Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.