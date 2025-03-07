Валюты / DXR
DXR: Daxor Corporation - Closed End Fund
11.43 USD 0.21 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXR за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.37, а максимальная — 11.61.
Следите за динамикой Daxor Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.37 11.61
Годовой диапазон
6.55 11.64
- Предыдущее закрытие
- 11.64
- Open
- 11.41
- Bid
- 11.43
- Ask
- 11.73
- Low
- 11.37
- High
- 11.61
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.80%
- Месячное изменение
- 9.69%
- 6-месячное изменение
- 40.07%
- Годовое изменение
- 29.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.