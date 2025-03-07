KurseKategorien
DXR: Daxor Corporation - Closed End Fund

11.55 USD 0.15 (1.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DXR hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.42 bis zu einem Hoch von 11.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Daxor Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.42 11.55
Jahresspanne
6.55 11.64
Vorheriger Schlusskurs
11.40
Eröffnung
11.42
Bid
11.55
Ask
11.85
Tief
11.42
Hoch
11.55
Volumen
2
Tagesänderung
1.32%
Monatsänderung
10.84%
6-Monatsänderung
41.54%
Jahresänderung
30.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K