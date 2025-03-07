Währungen / DXR
DXR: Daxor Corporation - Closed End Fund
11.55 USD 0.15 (1.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXR hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.42 bis zu einem Hoch von 11.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Daxor Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.42 11.55
Jahresspanne
6.55 11.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.40
- Eröffnung
- 11.42
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Tief
- 11.42
- Hoch
- 11.55
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- 10.84%
- 6-Monatsänderung
- 41.54%
- Jahresänderung
- 30.51%
