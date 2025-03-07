クォートセクション
DXR: Daxor Corporation - Closed End Fund

11.40 USD 0.02 (0.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DXRの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり11.40の安値と11.40の高値で取引されました。

Daxor Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.40 11.40
1年のレンジ
6.55 11.64
以前の終値
11.42
始値
11.40
買値
11.40
買値
11.70
安値
11.40
高値
11.40
出来高
1
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
9.40%
6ヶ月の変化
39.71%
1年の変化
28.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K